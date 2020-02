Antica Fiera di Godega: gemellaggio tra il Comune e la Fondazione Città della Speranza

E' stato siglato, nella giornata di venerdì, l’intento di gemellaggio tra Comune di Godega e Fondazione Città della Speranza per la lotta alla malattie oncologiche dei bambini: una parte del ricavato di tutti gli eventi più importanti ospitati da Godega Fiere e organizzati dall’Amministrazione comunale, a cominciare dall’Antica Fiera (29 febbraio, 1 e 2 marzo), andrà alla Onlus padovana. La prima donazione benefica avverrà a seguito dell’evento Vasco Birthday, tenutosi proprio venerdì 7 febbraio, in occasione del compleanno del cantautore modenese (l’evento è stato organizzato da "Futura Eventi" e "Terre della Serenissima" in collaborazione con l’Amministrazione comunale).

Sono state infatti le star musicali Alberto Rocchetti (tastierista), Andrea Braido (chitarrista) e Andrea Innesto (saxofonista) della band Rockstar Vasco Tribute a tenere a battesimo il gemellaggio assieme agli amministratori comunali - la sindaca Paola Guzzo e l’assessore Paolo Attemandi – e ai rappresentanti della Regione Veneto, l’assessore al Turismo Federico Caner e la consigliera regionale Sonia Brescacin. Da parte della Fondazione era presente Stefania Fochesato responsabile foundraising della fondazione. «Sosteniamo questa iniziativa del Comune di Godega – ha affermato l’assessore regionale Federico Caner - Città della Speranza è una realtà fiore all’occhiello della nostra regione, regione che è la prima a livello italiano per numero di associazioni di volontariato e numero di iscritti come dimostra anche il fatto che Padova è capitale europea del volontariato 2020».

«La nostra Amministrazione è da sempre attenta ai temi della ricerca e della medicina. E d’ora in avanti, tutti gli eventi più importanti organizzati dal nostro Comune saranno sempre gemellati con la Città della Speranza – ha annunciato la sindaca Paola Guzzo - Entro la fine di febbraio il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il patto di collaborazione». «Ringraziamo il Comune di Godega per aver sposato la solidarietà e questo primo evento testimonia che ci si può divertire e fare del bene diffondendo la cultura della ricerca» ha detto Stefania Fochesato responsabile foundraising della Fondazione.