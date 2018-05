Antica Fiera di Santa Lucia di Piave: torna la rievocazione dedicata al Medioevo

SANTA LUCIA DI PIAVE L’Associazione Antica Fiera di Santa Lucia di Piave presenterà il programma 2018 nella serata di venerdì 25 maggio, dalle ore 20.30, presso il Palatenda della casa di soggiorno Divina Provvidenza a Santa Lucia. Il Presidente Aurelio Ceccon illustrerà le attività previste per la rievocazione storica del 10 e 11 novembre e tutte le altre iniziative organizzate a partire dal 19 ottobre.

Saranno presenti autorità, partner dell’associazione, sponsor e rappresentanti dell’associazionismo locale per conoscere nei dettagli cosa riserverà l’Antica Fiera per la nuova stagione. Il programma si rinnova ogni anno grazie alla volontà di proporre approfondimenti culturali sempre diversi. Quello del 2018 sarà un anno dedicato ai condottieri medievali ed avrà come titolo “Clangore di armi nei campi di battaglia: condottieri medievali o predoni senza scrupoli?”. Il mercato medievale si dislocherà anche tra le due filande ed i giorni della Rievocazione saranno ricchi di novità: dai nuovi gruppi per gli spettacoli; nuovi artigiani; un ulteriore ampliamento delle barriere finalizzate all’isolamento visivo del campo; la realizzazione di nuove botteghe con materiale di recupero; nuovi costumi e personaggi e un doppio spettacolo finale.

L’Antica Fiera di Santa Lucia conferma, anche per quest’anno, i laboratori sul riciclo della carta realizzati in collaborazione con Savno con l’obiettivo di sensibilizzare oltre 2.500 studenti della Provincia di Treviso al corretto riciclo di questo materiale. Confermata anche la collaborazione con le realtà commerciali e produttive del territorio di S. Lucia e dintorni che ospiteranno le serate a tema dal 19 ottobre. Per quanto riguarda i concerti, imperdibile l’appuntamento di sabato 10 novembre alle ore 20:30 in Filanda con “Orchestra SIO”. In occasione dei ventuno anni di attività, l’Antica Fiera conclude inoltre il progetto, realizzato in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e la Casa Soggiorno Divina Provvidenza, “Generazioni in Antica Fiera”. Il progetto è nato con l’obiettivo comune di far conoscere due istituzioni del territorio utilizzando l’arte del recupero della carta, rendendo così possibile l’incontro di due mondi in una prospettiva di educazione intergenerazionale. Per l’occasione sono state realizzate delle foto e le 32 più significative saranno esposte in occasione della presentazione del programma ed il giorno successivo. Sempre più forte e preziosa la collaborazione con le associazioni del territorio: oltre 40 realtà che si impegnano per supportare l’Antica Fiera su più fronti, da quello logistico a quello divulgativo, per garantire ogni anno la buona riuscita di una kermesse che sa sempre stupire.