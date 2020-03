Male incurabile, il sorriso di Antonella si spegne a 58 anni

Un'altra giovane mamma vittima del tumore in provincia di Treviso. Venerdì 27 marzo è mancata all'affetto dei suoi cari Antonella Gallo, moglie di Beniamino Coan, conosciuto in paese come membro del gruppo locale degli Alpini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Antonella Gallo lascia anche l'amato figlio Andrea (con Debora), i nipoti Fernando e Maddalena, il fratello Fabrizio con Ornella, i nipoti Marco e Guendalina, parenti e amici tutti. I familiari la ricordano oggi come una mamma affettuosa e una persona sempre disponibile. Nonostante la sua tenacia nel provare a sconfiggere la malattia che l'aveva colpita il suo cuore non ce l'ha fatta. A causa dell'ordinanza del Ministero della Salute l’ultimo saluto alla cara Antonella avverrà in forma privata. Residente nella frazione di Pianzano a Godega di Sant'Urbano, Antonella verrà sepolta nel cimitero di San Martino di Colle Umberto. La famiglia ha chiesto che non vengano donati fiori ma offerte per la ricerca da destinare al Cro di Aviano.