Gli anziani della casa di riposo San Giuseppe preparano la pizza

Lo chiamano sorridendo “profumo di casa” e in effetti si tratta di un vero e proprio balsamo per la memoria olfattiva, visiva e tattile. Stiamo parlando di Pizza Party, appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario mensile delle attività ludico-ricreative nella Rsa “San Giuseppe” di Follina, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”.

Cucinare tutti insieme delle gustosissime pizze e altre ricette, curandone passaggio dopo passaggio la preparazione, in fondo è soltanto un magnifico pretesto per rinforzare la convivialità e il benessere in questa comunità di anziani non autosufficienti. Merito anche del buon umore e della professionalità delle animatrici della struttura, che da tempo curano il progetto “Ars culinaria” in affiatata collaborazione con le volontarie dell’associazione “Sorgenti di Santa Scolastica”.

