Granfondo del Centenario: ciclista si dimentica le chiavi in auto, arrivano i pompieri

Domenica di festa nelle strade di Montebelluna che hanno ospitato il passaggio della sesta Granfondo del Centenario, la competizione ciclistica organizzata in ricordo della Grande Guerra.

Tantissimi i ciclisti che hanno preso parte alla gara, tra questi anche un padovano che, nella fretta della partenza, aveva lasciato le chiavi in auto. La scoperta è avvenuta solo a gara terminata: il ciclista si è accorto di non poter più aprire la vettura per tornare a casa. A quel punto è stato indispensabile l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la vettura del ciclista, senza creare danni, aiutandolo a recuperare le chiavi rimaste all'interno del veicolo. Una disavventura a lieto fine nella grande festa della Granfondo.