Coronavirus, Asolo riapre il mercato agricolo e alimentare

A Ca' Vescovo di Casella d'Asolo ha riaperto lunedì 20 aprile il mercato agricolo, chiuso nelle scorse settimane a causa dell'emergenza Coronavirus. L'annuncio arriva dal sindaco Mauro Migliorini. Da ieri, dunque, il mercato agricolo ha riaperto al pubblico con i seguenti orari: tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle 19.

Ancora pochi giorni d'attesa e anche il mercato settimanale del sabato potrà riaprire parzialmente solo con le bancherelle del settore alimentare. Per l'occasione i venditori sono stati spostati nel parcheggio di Ca' Vescovo, stessa sede del mercato agricolo dove saranno a disposizione dei clienti dalle ore 8 del mattino alle 13. Un primo segnale di ripartenza, dunque, per i due mercati di Asolo. Resta obbligatorio, sia per i venditori che per i cittadini, l'uso di guanti e mascherine e il rispetto della distanza di almeno due metri. L'accesso a entrambi i mercati è consentito a un solo componente per nucleo familiare e ogni entrata sarà controllata e contingentata da vigili urbani e protezione civile.