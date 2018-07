Montebelluna, apertura straordinaria dello sportello agenzia riscossione

MONTEBELLUNA Lo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione a Montebelluna, situato in via Dino Buzzati 18, all’interno della sede dell’Agenzia delle entrate, e normalmente aperto due giorni alla settimana (mercoledì e venerdì), sarà operativo anche martedì 31 luglio nel consueto orario dalle 8.30 alle 13. Le aperture straordinarie sono state decise da Agenzia delle entrate-Riscossione in vista della scadenza del 31 luglio fissata dalla legge per il pagamento:

della prima o unica rata della Definizione agevolata, prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

della quarta rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016 la cui precedente scadenza (30 aprile 2018) è stata posticipata dalla legge al 31 luglio 2018;

del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di eventuali piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 che interessano i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017.

Si ricorda che, oltre agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sono a disposizione diversi canali di pagamento. È possibile pagare anche presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.