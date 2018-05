Nasce InfoViaggiando, la app delle concessionarie autostradali del Nordest

TREVISO L’informazione autostradale corre veloce da Trieste a Brescia. Da qualche giorno è infatti entrata ufficialmente in funzione InfoViaggiando, la app che fornisce agli utenti dell’autostrada tutte le informazioni utili su viabilità e traffico delle reti gestite dalle tre Concessionarie del Nordest: Autovie Venete, Cav-Concessioni Autostradali Venete e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Oltre 500 chilometri di rete autostradale (625 con le tangenziali) a portata di smartphone e tablet per informarsi prima di partire o durante il viaggio. La nuova app - gratuita - va a sostituire AutovieTraffico, ma anche il sito www.infotraffico.autovie.it, lasciando spazio a www.infoviaggiando.it mentre l’account Twitter @AutovieTraffic diventa @InfoViaggiando: in pratica un solo nome per tre Concessionarie, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato l’accesso alle informazioni per chi viaggia sulle autostrade del Nordest.

Disponibile gratuitamente su tutti gli store e quindi per tutti i sistemi operativi, iOS (Apple), Android e Windows, InfoViaggiando contiene tutte le informazioni sul traffico, gli incidenti, i lavori e le chiusure per quanto riguarda la viabilità dell’intera A4 da Brescia a Trieste e di altri tratti autostradali: A31 Valdastico (Rovigo-Piovene Rocchette), A57 Tangenziale di Mestre, bretella dell’aeroporto Marco Polo di Tessera, A34 Villesse Gorizia, A23 Palmanova Udine Sud, A28 Portogruaro Conegliano. Oltre a ciò, la app permette di consultare le webcam, gli avvisi ai viaggiatori, le previsioni del traffico, i divieti di transito per i mezzi pesanti, le tratte dove sono operativi i tutor e inoltre offre la possibilità di calcolare il pedaggio e verificare l’operatività delle aree di servizio.

Chi già dispone della versione originaria della app, dovrà semplicemente aggiornarla non appena riceverà la notifica della disponibilità del nuovo upgrade, mentre chi non l’ha mai scaricata lo potrà fare (gratuitamente) da tutti gli store. Disponibile, con la denominazione @InfoViaggiando, anche l’account Twitter e il sito dedicato al traffico. Su sito e app è possibile anche ascoltare il notiziario aggiornato sulle condizioni di viabilità e traffico nelle tratte autostradali in gestione alle tre Concessionarie. Lo stesso notiziario va in onda anche su un network di emittenti radiofoniche del territorio.