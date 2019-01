Una nuova app dedicata agli eventi culturali: martedì la presentazione

Martedì 29 gennaio, Cna Asolo ospiterà la presentazione di "CultAround", l'innovativa startup nata con l’obiettivo di far conoscere gli eventi culturali grazie a una piattaforma digitale esclusivamente dedicata.

Unica in Italia, CultAround si propone di suggerire all’utente gli eventi culturali migliori, allineando l’offerta alle caratteristiche, agli interessi e alle disponibilità di tempo. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, si terrà alle 20.30 presso la sede della Cna di Asolo in viale Enrico Fermi. Un’occasione per conoscere questa giovane realtà imprenditoriale che dà a soggetti privati e giuridici l’opportunità di investire nel suo business tramite l’equity crowdfunding, una modalità di raccolta fondi autorizzata dalla Consob e rivolta a chi vuole investire in un'azienda in crescita, ricevendo in cambio quote societarie e ottenendo un beneficio fiscale del 40% sul capitale investito. Ma che cos'è CultAround? È una startup innovativa che opera nel settore della cultura e che, da novembre 2017, è stata testata con successo in Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Attraverso la campagna di equity crowdfunding nel portale www.opstart.it, CultAround vuole raccogliere 150.000 euro per espandersi in tutta l'Italia e creare un’app dedicata a chi ama la cultura a 360 gradi. L’applicazione, infatti, grazie a un sofisticato sistema digitale, aiuterà gli appassionati di cultura a trovare gli eventi culturali giusti per i loro interessi.

«Nessuno ha mai creato un’app così specifica – spiega Stefano Cazzaro, 26 anni fondatore di CultAround al cui progetto collabora insieme a Enrico Moro, 40 anni, marketing strategist, e Laura Casagrande, 26 anni, social media manager -. Molte piattaforme consigliano eventi generalisti, ma gli amanti della cultura vogliono un'applicazione che consigli unicamente eventi culturali».