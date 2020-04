Treviso anticipa l'approvazione del del bilancio: «Aiuti per 5 milioni di euro»

Su proposta della Maggioranza, i Capigruppo in Consiglio comunale a Treviso hanno condiviso di ridurre i tempi per l’approvazione del bilancio consuntivo per liberare al più presto risorse destinate a cittadini trevigiani, famiglie, partite Iva e situazioni di fragilità.

E’ stato dunque costituito un fronte comune per liberare le risorse dell’avanzo e mettere nelle tasche dei trevigiani, attraverso provvedimenti e iniziative in grado di dare slancio anche al mondo produttivo, 5 milioni di euro. Come comunicato dal presidente Giancarlo Iannicelli, la seduta si terrà mercoledì 15 aprile in videoconferenza su una piattaforma dedicata.