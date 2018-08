Domenica le canzoni di Sanremo arrivano ad Arcade

ARCADE Dopo il successo ottenuto a Campocroce di Mogliano, il Gruppo “Nuove Voci”, diretto dalla M. Massimina Marescotti, propone nuovamente “Perché Sanremo è Sanremo – 1951/2018”, un omaggio alla canzone italiana e al Festival, domenica 5 agosto, alle ore 20.45, presso la Sagra di San Lorenzo ad Arcade. Lo spettacolo, organizzato da quattro grintosissime donne, Imprenditrici di Arcade, sarà presentato da Paolo Pozzobon. Le bravissime Mariarosa ed Elisa del Salone Blu Parrucchieri, dietro le quinte, si occuperanno delle acconciature e del trucco dei cantanti, mentre l’ allestimento e gli addobbi del palco saranno eseguiti con passione e maestria da Fioreria Edy e da Paola di Hobby Merceria!

Durante la serata saranno presentati brani, vecchi e nuovi, che da più di 65 anni accompagnano la vita degli italiani e fanno parte della nostra storia della musica e del costume, e il pubblico potrà votare la canzone più bella e scansionare il QR code per scegliere l’interprete preferito durante la serata. Sarà anche in funzione l’applausometro per misurare il gradimento. Ci sarà il tavolo dedicato alla Giuria Tecnica! Con giurati esperti e appassionati di musica e canto, paesani di Arcade!

Il Gruppo “Nuove Voci”, costituito una decina di anni fa, è diretto dalla M. Massimina Marescotti, insegnante di pianoforte classico e canto moderno, che forma da anni talenti in ambito musicale. I componenti, di varia età e provenienza, sono tutti appassionati di canto; alcuni sono all’inizio dello studio, altri sono avviati professionisti. Collaborano con varie orchestre e partecipano costantemente a rassegne ed eventi musicali in collaborazione con vari comuni e associazioni del Triveneto. L’ingresso è gratuito.