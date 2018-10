Arcade, domenica si svela la pala restaurata della chiesa parrocchiale

Domenica 21 ottobre ad Arcade si celebra una giornata di memoria. In ricordo di Vittorio Rossetto, che ad Arcade ha ricoperto la carica di Sindaco per un decennio, dal 1980 al 1990. Per il venticinquennale della scomparsa, la famiglia e la moglie in particolare, Simonetta Bettiol, della nota famiglia degli imprenditori, con le figlie, ha fatto restaurata la Pala dell’Immacolata – opera del 1750 di Gaetano Zompini – che si trova nella Chiesa Arcipretale dedicata a S. Lorenzo.

Domenica alle 16,30 si terrà (in chiesa) un evento commemorativo dedicato all’ex sindaco e la pala sarà presentata alla comunità. Interverranno il supervisore artistico don Paolo Barbisan (responsabile dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali), il restauratore Marco Masobello, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Treviso Barbara Sardella (che nell’occasione proporrà un progetto di alternanza scuola lavoro rivolto principalmente agli studenti di Arcade). Il ricordo dell’ex sindaco, che è stato dirigente aziendale e che è scomparso a soli 44 anni lasciando la moglie, Simonetta Bettiol e due figlie piccole, è ancora molto vivo nella comunità arcadese ed ora rivivrà con questo restauro che restituisce valore alla Chiesa ed all’intero patrimonio artistico della provincia di Treviso.