L'archistar Roberto Baciocchi ridisegna la boutique Le Noir in Piazza Indipendenza

Porta la firma dell’archistar Roberto Baciocchi, considerato tra i migliori 100 architetti al mondo, la nuova boutique Le Noir in Piazza Indipendenza 10, a Treviso.

Sei luminose vetrine che rispecchiano la bellezza del Palazzo dei Trecento che vi sta davanti, oltre 300 metri quadri espositivi tra mélange di materiali e seducenti velluti e uno stabile che, già dal suo primo sguardo, affascina turisti e passanti. È stato proprio Roberto Baciocchi, personalmente, a studiare nel dettaglio il progetto per la clientela di Treviso, uno spazio sinuoso dedicato alle donne. Diventato famoso nel mondo oltre che per il suo grande estro creativo anche per aver firmato sin dagli anni Settanta le location architettoniche delle boutique del lusso, l’architetto è stato fautore delle shopping experience, grazie alla sua intuizione di aver captato per primo il cambiamento che già all'epoca stava avanzando nel mondo della moda, o meglio, nelle aspettative dei clienti dei grandi marchi del lusso i quali, oltre all’attenzione per i prodotti di qualità, cominciavano a guardarsi attorno alla ricerca di luoghi che rispecchiassero l'anima dei prodotti stessi e la filosofia dei brand anche negli ambienti.

La boutique nel cuore della città di Treviso che ospita le più prestigiose collezioni di moda e interpreta anche in questa sua nuova veste la personalità delle proprie clienti, esaltandone le caratteristiche, ha aperto i battenti con un nuovo aspetto, rivisitato, ampliato e riconcepito, pur mantenendo saldo il principio cardine che lo contraddistingue: “Be yourself”. Quest’ultimo è infatti il dictat che contraddistingue l’azienda Le Noir: non seguire le mode, ma valorizzare se stessi tramite la moda. La volontà della proprietà di estendere la bellezza del fashion non solo ad abiti e accessori, ma anche ad altro, farà si che la boutique di Piazza Indipendenza non rimanga unicamente uno spazio dedicato all’alta moda, ma diventi anzi un luogo in cui farsi affascinare dalla cultura e dall’arte espresse in tutte le loro forme. Proprio per questo motivo, all’interno di Le Noir, prenderanno vita mostre d’arte e fotografia, per rendere la boutique uno spazio ideato per le clienti come un nuovo ed eclettico luogo d’incontro tra moda, cultura e creatività. Appuntamento dunque l'8 novembre alle ore 18.30 per la speciale inaugurazione di un nuovo gioiello architettonico nel capoluogo di Marca.