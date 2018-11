Benetton apre al pubblico le porte del suo archivio

Capi storici, bozzetti, cartelle colori, macchinari industriali, immagini pubblicitarie: la storia del marchio di moda Benetton è custodita per sempre negli oggetti che ne hanno segnato il corso e ispirato il successo.

Nel 2009, Benetton li ha riuniti in uno spazio di 1300 metri quadrati – l’Archivio Benetton – all’interno degli Studios di Castrette di Villorba (Treviso), che conta 30.000 scatole di documenti, 12.000 capi di maglieria, più di 50.000 materiali iconografici, le prime macchine da tessitura e le vetture con cui la scuderia Benetton ha gareggiato in Formula 1. Questi tesori aziendali saranno protagonisti nella giornata di sabato 10 novembre quando l’Archivio Benetton aprirà le porte al pubblico in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e organizzata da Museimpresa. Un'iniziativa che dal 9 al 23 novembre vedrà un ricco calendario di eventi su tutto il territorio nazionale e che rappresenta un viaggio nella cultura industriale del paese. Il tema al centro della Settimana della Cultura d’Impresa di quest’anno “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea” sottolinea il contribuito che le imprese danno per la formazione dell’identità italiana ed europea, accompagnando al contempo la crescita culturale e sociale del territorio. L’Archivio Benetton ne è un esempio e ancora oggi rappresenta il punto di partenza da cui si inizia a costruire il futuro: l’Archivio è infatti un’officina delle idee in cui ogni giorno i dipendenti si recano per trovare ispirazione per le collezioni e i progetti di domani. Un viaggio nell'Archivio offre uno sguardo privilegiato su un’azienda che ha fatto della capacità di visione il pilastro della sua storia che dura da oltre 50 anni. L’Archivio fornisce infatti una panoramica globale dell’avventura Benetton documentando passo dopo passo gli innumerevoli campi che ne hanno segnato la storia industriale: dalla moda e i prodotti diventati icone, al marketing e la comunicazione, passando per l’impegno sociale, l’architettura, la cultura e l’arte, fino ad arrivare allo sport. Il tutto nel segno dell’innovazione e del legame con il territorio trevigiano, ma anche con il mondo intero evocato nei “colori uniti” che rappresentano il dna del brand United Colors of Benetton.

L'archivio

Il tour nell'Archivio è un viaggio nella storia di Benetton che comincia ancora prima di entrare: il complesso che ospita l'Archivio era un tempo lo stabilimento di produzione della maglieria, che l'intervento dell'architetto Tobia Scarpa, ha trasformato nei Benetton Studios, uno spazio multifunzionale ed espositivo nel quale prende vita il racconto dell’azienda. L'Archivio, nato nel 2009 per volontà di Luciano Benetton, è un tuffo nella storia: ci sono i capi storici di maglieria, i prodotti iconici che, con gli inconfondibili colori, sono diventati la cifra distintiva del marchio. Sono inoltre presenti bozzetti, messe in carta, storiche riviste di moda, schede tecniche, cartelle colore anni Settanta e Ottanta. I documenti della comunicazione comprendono una ricca raccolta di redazionali moda, cataloghi, pubblicità, spot pubblicitari, manifesti, cartelli vetrina, periodici, materiale fotografico, dalla metà degli anni ’60 ad oggi. E poi c'è la storia industriale: in quest’area sono infatti conservate alcune macchine d’epoca, tra cui le prime vasche da tintura e macchine da tessitura che testimoniano la costante evoluzione tecnologica di Benetton. Il racconto continua e l’Archivio si espande nell’ampia Area espositiva degli Studios nella quale sono ospitate le immagini delle campagne pubblicitarie che ripercorrono le tappe della comunicazione dell’azienda dagli anni ’60 a oggi: dalla prima in bianco e nero di Lady Godiva del 1966, alle immagini rivoluzionarie firmate da Oliviero Toscani negli anni ‘80-2000 in cui protagonisti sono i temi sociali. Ma Benetton è anche una storia di sport e costume: le campagne pubblicitarie infatti fanno da cornice all'esposizione delle 16 vetture di Formula 1 che testimoniano i 19 anni di presenza di Benetton Group nel massimo campionato automobilistico mondiale.