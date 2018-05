PM10, Arpav rivela e rileva i risultati della campagna di monitoraggio aria a Oderzo

ODERZO Gli esiti della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualitahttp://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita. Il monitoraggio è stato realizzato in via Parise nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017, caratterizzato da condizioni estive ed invernali allo scopo di garantire una maggiore rappresentatività delle informazioni acquisite. Tra gli inquinanti monitorati il particolato PM10 e PM2.5, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, tra cui il Benzo(a)Pirene, e il Benzene. I valori ottenuti a Oderzo sono stati comparati con quelli rilevati dalle stazioni fisse di monitoraggio ARPAV.

Al fine di valutare la qualità dell’aria in prossimità della zona industriale di Oderzo, in quell’area il monitoraggio è stato integrato con la determinazione dei Composti Organici Volatili. Per gli inquinanti rilevati non si sono evidenziati superamenti dei limiti di legge ad eccezione del PM10 per il quale si sono osservati alcuni superamenti del valore limite giornaliero. L’Indice di qualità dell’aria, che permette di rappresentare sinteticamente la situazione nel periodo di monitoraggio, ha evidenziato un valore di qualità “accettabile” per la maggior parte delle giornate.