Solidarietà per la protezione civile e gli alpini: per loro ecco le mascherine "artistiche"

Anche i volontari della Protezione Civile e gli Alpini, considerato l'importante lavoro che da mesi quotidianamente stanno svolgendo per la comunità, hanno in queste ore ricevuto la loro Art Cover Mascherina. Una donazione proveniente dall’Amministrazione Comunale con il sindaco Fabio Chies, l’Assessore alla cultura Gaia Maschio insieme a Debora Basei, fondatrice del progetto Ricrearti, e ai sostenitori Daniele Marchioni e Famiglia Maschio del Relais le Betulle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le Art Cover donate riproducono un’opera d’arte dell’artista coneglianese Franco Corrocher e sono realizzate ad hoc per questa iniziativa che rappresenta il Castello di Conegliano accompagnato dal cappello degli Alpini e dal simbolo della Protezione Civile. Anche queste Art Cover Mascherine, realizzate singolarmente e artigianalmente, rientrano nel progetto “400 Art Cover Mascherine per aiutare Conegliano” iniziato da qualche settimana per aiutare le famiglie in difficoltà della città. Il sindaco Fabio Chies, al momento della donazione, ha sottolineato l’importanza di «questa iniziativa che unisce cultura e funzionalità considerato che Conegliano è città d’arte», mentre l’Assessore Gaia Maschio crede che «sia fondamentale l’aiuto di tutti per ripartire: arte cultura e solidarietà per il bene comune».

Gallery