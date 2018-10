Nasce "Art3 - Fiera del Miniquadro" dedicata alle opere di piccolo formato

Prima edizione di “Art3 - Fiera del Miniquadro”, Manifestazione Culturale promossa dalla Galleria ELLE di Preganziol dal 13 al 26 ottobre 2018 dedicata a opere di piccolo formato. Peculiarità della Mostra? Sono state accettate opere eseguite con qualsiasi tecnica ma con misura contenuta nel formato A3 (297x420 mm), valido anche per opere tridimensionali con piccola variante per le opere eseguite su tela la cui misura standard è il formato 30x45 cm.

Sono presenti 50 Artisti di varia provenienza, con 136 opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e persino merletti di Burano, inoltre, grazie alla presenza di alcuni collezionisti si possono vedere opere di Plessi, Finzi, Music, Licata; Una Giuria presieduta da Siro Perin evidenzierà una rosa fra gli artisti partecipanti alla fiera che potranno esporre gratuitamente in galleria nei prossimi mesi. Tutto ciò, verrà documentato in un catalogo digitale divulgato tramite il sito internet della gallertia. L'inaugurazione si terrà domenica 14 ottobre 2018, alle 11, in via Saragat 13 a Preganziol.