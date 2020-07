Arteterapia in regalo ai disabili grazie al boom di richieste per le magliette di Bombis Lab

Durante il lockdown si è fermata l'Italia intera. Si sono fermate le scuole e le fabbriche, gli spettacoli e i campionati sportivi, la produzione e il turismo. Ma non si è fermata la generosità verso il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. E' di 1400 euro l'offerta consegnata al Piccolo Rifugio giovedì da "Bombis Lab 1.0 - Piccoli gesti per la salvaguardia dell'ambiente" progetto che unisce arte, moda e volontariato, ideato da Manua Maier, titolare del negozio di abbigliamento “Stile di guida” di Mescolino, e Valentina Gava, titolare della cartoleria “La sognivendola” di Cordignano, in collaborazione con Simonetta Monego, Claudia De Nadai, e l'equipe educativa del Piccolo Rifugio.

Maier e Gava, assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato, hanno condotto, a fine 2019, pomeriggi di laboratori artistici con le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio. Tra i più bei disegni prodotti, i clienti dei negozi di Maier e Gava, votando sui social, hanno scelto quale trasformare in maglietta: è nata così “Un mare di luce”, maglietta bianco blu impreziosita da motivi marini. La festa per presentare e vendere le magliette era programmata per mercoledì 18 marzo. Ma 10 giorni prima scattò il lockdown per proteggere dal Covid19, e quindi tutto fu inevitabilmente cancellato. L'intero progetto Bombis Lab sembrava in bilico. Difficile immaginare che in tempi così angosciosi per tutti, ci fossero ancora tanti slanci di solidarietà.

Maier e Gava, tuttavia, provarono comunque a mettere in vendita le magliette. Dapprima solo online; poi, con l'alleggerirsi delle restrizioni, anche nei negozi. La risposta ha superato le più rosee previsioni. Tutte le magliette realizzate sono state vendute, e s'è dovuto provvedere ad una ristampa. Molti e molte degli acquirenti hanno scelto spontaneamente di lasciare un'offerta anche maggiore del contributo richiesto. Si sperava di raccogliere da Bombis Lab a sufficienza per offrire al Piccolo Rifugio un corso di arteterapia, per stimolare la creatività e la manualità delle persone con disabilità.

Si temeva, visto il lockdown, di faticare a raggiungere questo traguardo. E invece i 1400 euro raccolti permetteranno di realizzare un percorso di arteterapia ancora più denso del previsto. O forse addirittura due corsi anziché uno, dando quindi questa opportunità ad un maggior numero di persone con disabilità. Tutto il ricavato delle magliette, tolte le sole spese, è andato al Piccolo Rifugio.Dove donna e uomini con disabilità hanno anche l'ulteriore soddisfazione di poter sfoggiare, in quest'estate, un'originale maglietta biancoblù, e poter dire: questa l'ho fatta io. Da parte del Piccolo Rifugio e di tutti gli artefici di Bombis Lab 1.0 un grandissimo grazie a chi ha acquistato la maglietta “Un mare di luce”, dimostrando che la generosità può battere anche i vincoli del Covid-19.