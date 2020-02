Si stende a letto: artigiano muore nel sonno a 45 anni

E' andato a dormire come ogni sera ma, la mattina seguente, non si è più risvegliato. E' morto per un malore nel sonno il 45enne Luca Tomasi, artigiano residente nella frazione di Colfosco a Susegana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" a dare l'allarme per prima è stata la mamma del 45enne nella mattinata di domenica. I due vivevano insieme in un'abitazione di Via Palazzon. Quando, domenica mattina, la signora Giuseppina si è accorta che il figlio non si era ancora alzato dal letto ha provato a svegliarlo facendo la tragica scoperta. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118 da Conegliano ma per il 45enne era ormai troppo tardi. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Alto oltre un metro e 90 per 120 chili di peso, Tomasi era visto da molti come un "gigante buono". Artigiano di professione, amava dedicarsi anche al volontariato e, in passato, era stato tra i collaboratori della Fiera di Santa Lucia di Piave. La sepoltura si terrà in forma privata. Gli organi di Luca sono stati donati.