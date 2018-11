Mogliano: inizia l'asfaltatura di Via Vanzo

Inizieranno lunedì 19 novembre, meteo permettendo, i lavori di asfaltatura di via Vanzo, nel tratto compreso tra l'incrocio di via De Gasperi in Piazza Pio X e via Granatieri di Sardegna. Si tratta di circa mezzo chilometro, per un intervento molto atteso dai residenti.

«Finalmente una delle strade più danneggiate del centro di Mogliano, anche in relazione alla mole di traffico che sopporta, sarà risistemata e messa in sicurezza, come avevamo in progetto da tempo», commenta l’assessore ai lavori pubblici Filippo Catuzzato. I lavori prevedono la fresatura del manto stradale attuale, il riporto in quota di chiusini esistenti, nelle zone più ammalorate l’apporto di conglomerato bituminoso per ricariche, la formazione del tappeto di usura e il rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce e zebrature). Questo intervento era previsto nell'ambito del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione del Comprensorio Ronzinella, interrotti dopo l’estate a causa di problemi amministrativi della ditta appaltatrice. La stessa ditta è stata in grado di riprendere l’attività per completare l’appalto e, ultimata l’asfaltatura di quell'area, procederà con quella di via Vanzo. In via Ronzinella saranno prossimamente completati i lavori con la sistemazione definitiva delle aiuole e con la realizzazione della segnaletica.



In foto un'immagine di Via Vanzo a Moglano

Gallery