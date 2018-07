La conoscenza è competenza: gli incontri formativi di Asolana Group

ASOLO Le recenti trasformazioni aziendali, hanno visto Asolana Group integrare la tecnologia multimediale a supporto della comunicazione contemporanea, ma non hanno spostato il core business aziendale che rimane sempre la stampa di altissima qualità sia di volumi d’arte che di raffinati e pregiatissimi cataloghi aziendali. Prova ne sono i recenti investimenti per l’acquisizione di importanti macchinari per offrire prodotti sempre più d’eccellenza e le visite oramai regolari di prestigiosi brand internazionali del lusso che affidano ad Asolana Group la realizzazione dei loro raffinati cataloghi. Dal 6 Luglio quindi, prende il via #InFormiamociInAsolana, ciclo di incontri formativi sul mondo del printing, che avranno luogo nella sede dell’azienda. Gli incontri vedranno la presenza di esperti dei vari ambiti del settore e rappresentanti delle grandi aziende del mondo della stampa.

Sono rivolti a clienti e aziende, agenzie di comunicazione e marketing e si propongono come uno strumento di in-formazione su tecniche, tendenze, materiali e nuovi strumenti utilizzati da ASOLANA Group al servizio dei clienti, ma hanno l’obiettivo di trasferire una parte di competenza a chi, opera a diversi livelli nei servizi a supporto del mondo della comunicazione e del printing in generale. Si parte venerdi 6 luglio con il primo appuntamento dedicato al mondo della stampa UHV offset. L’incontro dal titolo Il Nuovo Sistema di Stampa HUV-LED porterà l’autorevole testimonianza di Roberto Lanfranchi, Responsabile Tecnico di KOMORI Corporation, azienda leader nelle macchine di stampa offset, che darà inizio al ciclo formativo con il suo intervento dal titolo: Stampa HUV e consumabili a LED.

A seguire verranno approfonditi, con scadenza bimestrale, altri temi fondanti del mondo del printing come le Nobilitazioni della Stampa, l’ambito importantissimo della legatoria, e quello fondamentale della Prestampa. Per il momento gli incontri formativi sono rivolti agli operatori del settore e su invito, ma non si esclude, in un prossimo futuro, un’apertura anche ai non addetti ai lavori in un’ottica di condivisione della conoscenza per valorizzare ed apprezzare questo importantissimo settore imprenditoriale e perché no, per favorire l’avvicinamento professionale a questo ambito. Tutte le date degli incontri saranno a breve disponibili sul sito www.asolanagroup.com e sulla pagina Facebook Asolana Group. #InFormiamociInAsolana