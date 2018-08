Calici di stelle celebra il centenario di Guglielmo Talamini

ASOLO Vino e arte è un connubio che da sempre caratterizza Calici di Stelle, l’evento itinerante nazionale di degustazione che tradizionalmente durante la notte di San Lorenzo, ideato da Città del Vino e organizzato ad Asolo, Treviso, dal Comune, dalla Pro Loco e dal Consorzio Vini Asolo Montello: tuttavia quest’anno venerdì 10 agosto il legame sarà ancora più forte con la presenza della bottiglia di Prosecco Asolo Docg realizzata dall’Azienda agricola Dal Bello per rendere omaggio a Guglielmo Talamini*, artista scomparso un secolo fa al quale il Museo civico di Asolo e la Magnifica Comunità di Cadore dedicano le due mostre complementari “Guglielmo Talamini, 1918 – 2018: le origini, l’arte, la solitudine tra le Dolomiti e Asolo”.

La bottiglia, in edizione limitata, vede riprodotto sull’etichetta il quadro più celebre di Talamini, “Vendemmia asolana” (1914), che si può ammirare al Museo di Asolo assieme ad altre splendide opere del pittore che nacque a Vodo di Cadore (Belluno) e nell’ultimo periodo della sua vita si innamorò di Asolo, scegliendo di stabilirvisi. “Vendemmia asolana” è l’opera simbolo del periodo asolano e in essa è sintetizzata l’intera parabola artistica del pittore: dalla ricerca condotta sul paesaggio, realizzato con sfumature di colore, allo studio della dimensione rurale e contadina, che pian piano stava scomparendo, all’inserimento del divino attraverso la rilettura della mitologia classica. Partendo dall’opera, visitando la mostra asolana sarà possibile ripercorrere lo studio sulla figura e sul paesaggio, passando dai volti degli abitanti del borgo all’analisi della luce della natura, dalle sperimentazioni audaci influenzate dalle avanguardie di primo Novecento alla riscoperta della figura classica, tratta dal repertorio delle muse mitologiche.

Accanto alla mostra di Asolo, a Pieve di Cadore nel Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore è stata allestita un’esposizione complementare che indaga invece il primo periodo artistico di Talamini, quello del realismo (entrambe saranno visitabili fino al 14 ottobre). L’iniziativa dedicata all’artista cadorino contribuirà a far vivere ai visitatori a partire dalle 20.00 la magica atmosfera del centro storico (chiuso al traffico dalle 18.00) nella notte di San Lorenzo, degustando l’Asolo Prosecco Superiore Docg e gli altri ottimi vini del territorio, abbinati ad assaggi di piatti e locali dei ristoranti dell’Asolano.

La bottiglia dedicata a Guglielmo Talamini sarà esposta nello stand dell’Azienda agricola Dal Bello e in vendita all’Ufficio turistico del Comune di Asolo. Il biglietto per Calici di Stelle (che comprende un calice di vetro in omaggio, una tracolla portacalice, il carnet con le degustazioni delle 18 cantine e di altrettanti ristoratori o produttori locali) è unico, venduto ad euro 25,00 alle casse alla Fontanella Zen e al Municipio o in prevendita online. L'evento non è rinviabile e si svolgerà con qualsiasi tempo e solo in caso di forte pioggia sarà annullato.