Black out telefonico, centralino del Cup di Asolo in tilt

Si informa che da questa mattina è in atto un black out del sistema telefonico del Centro Unico Prenotazioni (CUP) del Distretto di Asolo - Ulss 2 Marca trevigiana - dovuto ad un guasto sulla connessione Telecom. Il guasto è in fase di risoluzione da parte del fornitore del servizio telefonico. "Ci scusiamo -si legge in un comunicato dell'Ulss 2- per il disagio che potrebbe continuare anche nella giornata di domani".