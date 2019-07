Era il sarto dei vip, Asolo piange la scomparsa di Daniele Berdusco

Il suo atelier ad Asolo era famoso in tutto il mondo ed era frequentato da vip e personalità di livello mondiale. Lutto in queste ore per la scomparsa, all'età di 82 anni di Daniele Berdusco. Originario di Altivole, aveva vestito Marcello Mastroianni e l'ex presidente Giorgio Napolitano. Sabato mattina alle 10.30 si terrà il funerale, presso la chiesa di Altivole.

«E’ con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Daniele Berdusco ex presidente di Confartigianato Asolo. Lascia un grande vuoto. Nonostante l’età, era ancora una figura di riferimento per tutto il settore sartoriale -esprime il presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti Mario Pozza- Un grande artigiano, famoso in tutto il mondo per la sua arte sartoriale. Ricordo il suo atelier ad Asolo ma anche che, per facilitare i suoi clienti vip provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, li riceveva all’aeroporto per definire gli ultimi dettagli degli abiti. E’ stato presidente della Confartigianato di Asolo ed ha iniziato il percorso del recupero della Fornace di Asolo dove poi è nato l’innovativo incubatore. Alla famiglia, ai parenti e agli amici, le mie più sentite condoglianze».