La bellezza di Asolo finisce sul francobollo dei Borghi più belli d'Italia

ASOLO Giunta alla tredicesima edizione e presentata a Roma dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia", la nuova guida descrive nei dettagli luoghi unici e "slow" che custodiscono lo stile di vita italiano e che sono emblemi di una bellezza nascosta ma preziosa.

Nelle 672 pagine della nuova edizione trovano posto 279 borghi certificati, 2000 fotografie, 1500 eventi, più di 8000 operatori economici, oltre 800 tra piatti e prodotti tipici, 450 musei e gallerie d'arte, e un francobollo, quest'anno dedicato ad Asolo, cittadina trevigiana che è considerata uno dei Borghi più suggestivi d'Italia. Non solo un biglietto da visita per promuovere questi piccoli e attivissimi centri ricchi di cultura e bellezza, ma un vero e proprio strumento per accompagnare i tanti appassionati che ogni anno scelgono di visitarli e di godere di un patrimonio unico nel suo genere: con la guida (che opera in sinergia con il portale borghipiubelliditalia.it e con la rivista Borghi Magazine) è dunque più facile orientarsi tra stili architettonici, monumenti e opere d'arte, splendidi paesaggi, produzioni artigianali ed eccellenze enogastronomiche, feste, eventi e antiche tradizioni che caratterizzano questi comuni. Del resto, il turismo nei borghi italiani va alla grande: secondo i dati provvisori diffusi dall'Istat, le presenze turistiche del 2017 in questi centri sono cresciute di 24 milioni di unità rispetto all'anno precedente.

"I borghi rappresentano un'Italia diversa da quella più conosciuta, dove si preserva lo stile di vita italiano. A noi piace considerare i turisti che li visitano come dei veri investitori nella bellezza italiana, perché con la loro presenza contribuiscono a mantenere vive le attività dei borghi", afferma Fiorello Primi, presidente dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia". “Ringrazio l'Associazione Borghi più belli d'Italia – afferma il sindaco Mauro Migliorini – e Poste Italiane, per l'attenzione dedicata ad Asolo. Un premio per la costante attività di promozione turistica e culturale di Asolo e del territorio”.