"Gioie musicali" ad Asolo: il programma di martedì 9 luglio

Tra Masterclass e laboratori di “Gioie Musicali” che iniziano e che si concludono, Asolo in questi giorni è una vera fucina di talenti che riempiono l’antico borgo di musica. La XV edizione del Festival Musicale Internazionale Giovanile diretto da Elisabetta Maschio, propone anche martedì 9 luglio due momenti aperti al pubblico: alle ore 17 tornano al Caffè Centrale “Strumenti in tazza grande”, conoscenza e ascolto degli strumenti d’orchestra per un focus sul fagotto. Alle 21,30, poi, nella Sala della Ragione, concerto degli allievi delle masterclass di violino, viola e violoncello di Madeleine Carruzzo, Georgy Kovalev e Miriam Prandi, accompagnati al pianoforte da Fabio Sormani. Ingresso libero e gratuito.

PROSSIMAMENTE A GIOIE MUSICALI:

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande “

Asolo, Teatro Duse ore 21.30: Concerto del vincitore del Concorso nazionale di Piove di Sacco Giancarlo Palena, fisarmonica

Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti che hanno caratterizzato finora il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” la cui undicesima edizione si è svolta lo scorso aprile. Con la direzione artistica della pianista Renata Benvegnù la manifestazione è divenuta un punto di riferimento nel panorama nazionale.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande “

Treviso, Chiostro del Museo di S. Caterina ore 21.30

Nell’ambito di Musei d’Estate, in collaborazione con AsoloMusica

“Gioie Musicali”

F. Schubert Quintetto per archi in do maggiore D.956

Madeleine Carruzzo, Teresa Storer, violini; Georgy Kovalev, viola; Miriam Prandi, Riccardo Baldizzi, violoncelli

VENERDÌ 12 LUGLIO

Asolo Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande “

Asolo, Sala della Ragione ore 18.30: Viola 2 Viola con Bruno Giuranna e Georgy Kovalev

Due generazioni della grande tradizione violistica a confronto in una speciale doppia intervista

Asolo Teatro E. Duse ore 21.30 : Concerto di creatività musicale

con Francesco Socal, Daniele Vianello, i Fredrich Micio e i partecipanti a Gioie Musicali

Il concerto di creatività musicale è uno spettacolo indefinito ed indefinibile in quanto prenderà forma nella settimana di lavoro con gli iscritti ai corsi. I generi quindi spazieranno dal klezmer allo swing e al rhythm and blues con tinte soul, passando per eventuali folli sperimentazioni.

SABATO 13 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 17: “Strumenti in tazza grande“

Asolo, Chiesa di San Gottardo ore 21.30: Concerto sinfonico

con Madeleine Carruzzo, Georgy Kovalev, Miriam Prandi e Orchestra di Gioie Musicali diretta da Elisabetta Maschio

W. A. Mozart: Sinfonia Concertante per violino e viola, K 364 - Madeleine Carruzzo, violino; Georgy Kovalev, viola

R. Schumann: Concerto per violoncello e orchestra, op.129 - Miriam Prandi, violoncello.

Concerto dedicato alla Memoria del Maestro Carlos Kleiber a 15 anni dalla scomparsa… con un messaggio speciale.

DOMENICA 14 LUGLIO

Asolo, Caffè Centrale ore 11.30

“Strumenti in tazza grande “

Asolo, Chiesa di San Gottardo ore 21.30

Concerto dell’orchestra giovanile “La Réjouissance” con gli allievi del laboratorio orchestrale

Direttore Mike Applebaum

Una serata romantica con film e musica dal vivo eseguita da un’orchestra di giovanissimi diretta Mike Applebaum, autore degli arrangiamenti in programma.

SABATO 20 LUGLIO

Altivole, Auditorium Comunale “P.M. Ferraro” ore 21.30

Concerto lirico di Elisabetta Battaglia

Al pianoforte, Anastasia Rodionova e Andea Corazzin

TUTTI I CONCERTI E GLI SPETTACOLI AD ASOLO, A MONTEBELLUNA E AD ALTIVOLE SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Per il concerto di “Musei d’estate” a Treviso, ingresso € 6 (ridotto € 3)

Per le iscrizioni a Masterclass e Laboratori consultare il sito musikdrama.it