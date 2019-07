Nuova rete idrica ad Asolo, al via i lavori

Grazie ad un accordo tra l'Amministrazione Comunale asolana e ATS (Alto Trevigiano Servizi) sottoscritto alcuni mesi fa, inizieranno a breve gli interventi di rifacimento della condotta idropotabile in via Cogorer, a cui seguirà via Gasparona. Il tratto interessato dall’intervento si sviluppa per una lunghezza di circa tre chilometri.

Inoltre, è già stata appaltata una nuova tranche di lavori che andranno ad interessare: via del Barbo, via dei Torretto, via Cà Giustiniani, via Verdi, per una lunghezza cinque chilometri. «Negli ultimi anni -commenta il sindaco Mauro Migliorini- si erano susseguiti numerosi guasti che causavano problemi nell'approvvigionamento idrico delle utenze servite. Le vecchie reti comunali, versavano ormai in condizioni critiche: al loro posto saranno attivate nuove condotte che garantiscono la migliore tenuta. Dopo la posa delle condotte idriche, le strade interessate vedranno il rifacimento completo del manto stradale».

«Lo studio delle reti e delle opere in programmazione -commenta ATS- è stato effettuato dai tecnici del settore ATS che hanno stabilito i relativi piani d'azione. Gli interventi sono stati individuati tenendo conto proprio delle problematiche riscontrate negli ultimi anni e riguardano principalmente la sostituzione di reti idriche che sono state oggetto di numerose rotture tanto da richiedere diversi interventi di riparazione. L’intervento è all’interno degli investimenti atti al miglioramento e efficientamento delle reti idriche, e i lavori comprenderanno anche il rifacimento di tutti gli allacciamenti alle utenze con lo spostamento dei contatori in suolo pubblico».