Asolo diventa un marchio registrato, il Comune: «Vietato copiarlo»

L'amministrazione comunale di Asolo ha proposto e votato in consiglio comunale lo stanziamento di 5mila euro per far diventare il nome del Comune un marchio registrato. Con la registrazione, chi vorrà utilizzare il nome di Asolo dovrà quindi fare richiesta al Comune e pagarne i diritti di utilizzo.

Una decisione importante presa dall'amministrazione del sindaco Migliorini per ridurre i fenomeni di utilizzo improprio che, negli ultimi anni, si erano moltiplicati ai danni del borgo trevigiano. Per esempio risulta che addirittura un locale in Carinzia abbia il nome di Asolo. Una parola divenuta ormai garanzia di qualità in tutto il Nord Italia. Il Comune ha pensato bene di monetizzare questo prestigio. Non appena l'iter di registrazione sarà terminato nelle casse comunali potrebbero arrivare soldi importanti da tutti coloro che saranno costretti a pagare i diritti per l'utilizzo del nome del Comune a fini pubblicitari. Chi già lo sta utilizzando, conclude il Comune, potrà continuare a farlo ma presto anche la storica Rocca di Asolo verrà registrata tutelando in questo modo due dei nomi più apprezzati e conosciuti della provincia di Treviso.