Da Asolo alla Marmolada ... e ritorno, in bicicletta

ASOLO Nella giornata di ieri, martedì 7 agosto, un gruppo di cinquanta appassionati di ciclismo, provenienti dall'Asolano, ma anche dalla Pedemontana, Castellana e dalle province di Vicenza e Venezia, è partito dal piccolo borgo trevigiano e dopo sei ore di viaggio è arrivato tra le vette del passo Fedaia. Sono stati una cinquantina i volenterosi partecipanti partiti alle 6 di mattina dal bellissimo borgo trevigiano di Asolo in sella alle loro biciclette. Un gruppo unito e pieno di energia che ha iniziato a pedalare con lo scopo di raggiungere il celebre e spettacolare gruppo montuoso della Marmolada. La meta del viaggio? Passo Fedaia, raggiunto dai ciclisti, attorno a mezzogiorno, dopo aver attraversato la Valle del Miss, Forcella Franche, Agordo e Alleghe. A Rocca Pietore è avvenuto l'incontro tra il sindaco Migliorini e il Sindaco De Nardin, che come Asolo appartiene ai Borghi più Belli d'Italia.

La pedalata è un evento nato ormai 7 anni fa per pura scommessa di un gruppo di alcuni amici, animata e sostenuta da diversi sponsor. Nel corso degli anni si è solidificata un'amicizia con il Gruppo Alpini di Alleghe, che, come per le precedenti edizioni, anche quest'anno si è fatto carico della preparazione di un pit stop idrico e alimentare di fronte alla propria sede. E proprio ad Alleghe il gruppo è stato accolto, oltre che da alcuni alpini del locale gruppo, anche dal Sindaco della rinomata località turistica bellunese. Una giornata di sano agonismo, immersi nelle bellezze naturali e paesaggistiche, dove il denominatore comune è stato il divertimento. Ma attenzione! Oltre all'andata, c'è poi stato il rientro, sempre in bicicletta e sempre accompagnati da alcune "ammiraglie" messe a disposizione da gruppi e gente di buona volontà.