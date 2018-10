Ad Asolo e Pieve di Cadore prorogata la doppia mostra dedicata a Guglielmo Talamini

Visto il buon successo ottenuto, con 5.500 visitatori in tre mesi, la doppia mostra “Guglielmo Talamini, 1918 – 2018: le origini, l’arte, la solitudine tra le Dolomiti e Asolo” che la Magnifica Comunità di Cadore (Belluno) e il Museo civico di Asolo dedicano al pittore cadorino Guglielmo Talamini, in occasione dei cent’anni dalla scomparsa, sarà prorogata al 31 ottobre 2018.

La riscoperta del tenace artista che a cavallo tra Ottocento e Novecento ha dipinto i volti e i paesaggi della sua terra d’origine, il Cadore, e della sua patria d’elezione, Asolo, è occasione per i visitatori di scoprire, per la prima volta in modo così completo, il percorso artistico di Guglielmo Talamini (Vodo di Cadore, 1867 – Faenza, 1918). Uomo mite e pittore dotato, ha saputo inseguire con fermezza la sua vocazione artistica e ha creato un racconto delicato e commovente delle sue montagne e della “città dei cento orizzonti” (così Giosuè Carducci definì Asolo), fatto di panorami inondati di luce, di sguardi segnati e intensi, di gesti semplici ed eterni; una narrazione intima che, a cent’anni dalla scomparsa del pittore, ha costruito un ponte ideale fra le comunità coinvolte, sottolineandone le similitudini, le affinità e le complementarietà. Le due mostre descrivono anche un progetto turistico condiviso, che collega Cadore e Colli Asolani: l’una può infatti rappresentare il punto di partenza e l’altra il punto d’arrivo per un percorso slow che le tiepide giornate autunnali consentono ancora di programmare anche sulle due ruote.

Modalità di visita:

- Palazzo delle Magnifica Comunità di Cadore, Pieve di Cadore (BL) su prenotazione allo 0435 32262 o info@magnificacomunitadicadore.it

- Museo civico di Asolo, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.