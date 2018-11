Anche Altamarca futsal a sostegno di Rocca Pietore

Ritirata ufficialmente ieri sera, giovedì, presso il Comune di Asolo, direttamente da Mauro Migliorini, sindaco di Asolo la cassetta della Raccolta Fondi per il Comune di Rocca Pietore (BL) coinvolto nella recente alluvione! L’ingresso del match di Divisione Calcio a cinque Serie B tra FCD Sporting Altamarca Futsal vs Città di Mestre al Palamaser di sabato questo 24 novembre con inizio ore 17, ingresso solitamente gratuito, solo in questa occasione sarà ad offerta libera, l’incasso sarà interamente devoluto al Comune di Rocca Pietore!