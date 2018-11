"Brevetto di Asolo" a sostegno di Rocca Pietore

In questi anni è nato un profondo legame con Rocca Pietore (BL), grazie agli incontri tra i Sindaci Mauro Migliorini (Asolo) e Andrea De Bernardin (Rocca Pietore), due dei “Borghi più Belli d’Italia”, e alla bellissima pedalata Asolo - Marmolada.

Durante il “Brevetto di San Martino”, i dieci accessi al Borgo di Asolo affrontati in bici per scoprirne scorci inediti, che si terrà domenica 11 novembre, le offerte donate dai “Brevettisti Asolani” saranno destinate alla ristrutturazione e mantenimento della Chiesetta di San Martino, mentre Gaerne Spa, nota azienda calzaturiera sportiva, raddoppierà tale importo destinandolo alla rinascita di Rocca Pietore. Un gesto che ci rende orgogliosi e felici di poter essere vicini a chi oggi è in grave, gravissima difficoltà!

Ringraziamo la sensibilità e vicinanza della Gaerne Spa nella figura di Ernesto Gazzola e famiglia, sempre attivo in tutte le nostre iniziative che risponde presente anche in questo sfortunato momento. Madrina dell’evento, Alessio Camilla , campionessa europea pista inseguimento e vice campionessa del mondo cronometro, che pedalerà con noi! Fin d’ora si ringraziano quanti si prodigheranno a partecipare all’evento e a divulgare le iniziative per sostenere uno dei Borghi più Belli del Veneto e d’Italia … e appuntamento domenica 11 novembre, ore 9.00, presso il piazzale della Gaerne Spa. Rocca Pietore chiama, Brevetto di Asolo ... risponde!