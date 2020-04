Asolo, nuovo intervento di sanificazione delle strade

Prevenzione dal Coronavirus: dopo i primi due importanti interventi di sanificazione delle strade e delle piazze di Asolo, realizzati in collaborazione con Coldiretti, giovedì 30 aprile è in programma un nuovo turno di pulizia e disinfezione delle aree pubbliche del territorio comunale. Questa volta l’intervento sarà effettuato dagli operatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Le operazioni di sanificazione stradale avranno inizio alle 14.30 e interesseranno il Centro Storico. Nell’occasione, la Protezione Civile comunale garantirà il supporto necessario.

Anche in questo caso, come la volta precedente, l’intervento sarà eseguito con l’utilizzo di acido peracetico, potente agente antisettico e antibatterico, sostanza naturale derivata dall’aceto, non dannoso per persone e animali, approvato dal Ministero della Salute, con un ampio spettro di azione e utilizzabile come alternativa ai tradizionali prodotti disinfettanti a base di cloro. Ancora una volta, la scelta di utilizzare una sostanza a basso impatto ambientale ribadisce l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Asolo nei confronti delle tematiche della tutela dell’ambiente anche nelle situazioni collegate alla gestione dell’emergenza.