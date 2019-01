Stefanel, azionisti in assemblea: «No ad un nuovo amministratore»

Si è tenuta martedì 15 gennaio, in prima convocazione, l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Stefanel S.p.A. Per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, l’assemblea non ha approvato la proposta di nomina di un nuovo amministratore presentata da un azionista di minoranza.

Ogni determinazione relativa all’integrazione del consiglio di amministrazione è quindi rimessa nuovamente ai competenti organi societari. Per quanto riguarda la parte straordinaria invece, l’assemblea, preso atto della situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2018, dalla quale emerge una perdita complessiva di euro 20.976.195,87 e un patrimonio netto di euro 7.536.190,29, ha deliberato, come proposto dal consiglio di amministrazione, di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all’esito del processo di riorganizzazione aziendale in corso. L’assemblea, inoltre, ha preso atto che, nell'ipotesi di mancato perfezionamento di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, gli amministratori riscontreranno, rispettivamente, l’impossibilità di beneficiare, ovvero l’avvenuto venir meno, degli effetti dell’art. 182 e provvederanno tempestivamente a svolgere le conseguenti incombenze, informandone tempestivamente i soci a norma di legge.