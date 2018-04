Assemblea Provinciale delle Pro Loco trevigiane: il premio va a Ponte di Piave

MARENO DI PIAVE Si è svolta sabato a Mareno di Piave l’Assemblea Provinciale delle Pro Loco trevigiane. Durante l’Assemblea sono stati dati dei riconoscimenti ed è stata premiata, dal Presidente Unpli Treviso Giovanni Follador, la Pro Loco di Ponte di Piave per aver instaurato durante l’evento “Calici in festa 2017” una positiva collaborazione con il settore della ristorazione.

"Ringrazio L’Unpli di Treviso – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Stefano Favaro – per aver riconosciuto nella nostra Pro Loco il valore aggiunto. Ringrazio le attività commerciali e le aziende vitivinicole del territorio Pontepiavense che durante l’evento Calici in festa, si mettono a disposizione in prima persona con la propria Azienda. Come Pro Loco, abbiamo ritenuto che fare squadra con le aziende, aiuta la promozione del nostro territorio“.

“Ringrazio la Pro Loco – dichiara il Sindaco Paola Roma - per il prezioso servizio prestato dai volontari a favore della comunità e per il coinvolgimento delle aziende del nostro Territorio nell’organizzazione delle manifestazioni e che individua nei volontari, importanti attori per lo svolgimento in sicurezza degli eventi alla luce delle normative stringenti poste per l’organizzazione degli stessi”. Appuntamento con la manifestazione “Calici in Festa 2018” che si rinnova anche quest’anno, sabato 23 giugno dalle ore 19 presso i giardini del Municipio.