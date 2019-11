Assindustria: ecco il progetto di alternanza per un'app per gestire le visite in azienda

Si è rinnovata la collaborazione tra il Club Bit (Backup Informatico Trevigiano), la comunità professionale degli IT delle aziende di Assindustria Venetocentro, e il Liceo Da Vinci di Treviso, in collaborazione con un’importante azienda trevigiana, la Silca di Vittorio Veneto, leader internazionale nella progettazione e produzione di chiavi, macchine duplicatrici di chiavi e accessori. Nella sede di Assindustria Venetocentro di piazza Istituzioni si è tenuto l’incontro finale con la presentazione del progetto sviluppato dagli studenti per Silca con il supporto costante degli esperti del Club Bit. Il programma di alternanza scuola lavoro che si è tenuto da gennaio a ottobre di quest’anno, con 16 studenti partecipanti (ora in 5°) dell’indirizzo scienze applicate, è stato coordinato dall’Area Scuola, Education dell’associazione.

All’incontro con il dirigente dell’Istituto, Mario Dalle Carbonare, sono intervenuti il professoressa Alessandra Mojo, docente tutor per il Da Vinci, Nicola Ponchia e Wirun Ponghian di Silca, e Alberto Fedalto presidente del Club BIT. E’ il terzo anno che il Club BIT collabora con il Liceo Da Vinci per un percorso didattico che mette i giovani a confronto con le dinamiche reali di un’azienda. In particolare, con Silca è stata sviluppata un’applicazione web per gestire le visite in azienda da parte di una pluralità di soggetti, dai clienti ai fornitori fino alle relazioni istituzionali per organizzare gli appuntamenti, raccogliere i dati degli ospiti e creare le notifiche necessarie a tutti gli utenti coinvolti.

Per il dirigente del Da Vinci Mario Dalle Carbonare: «Poter contare sulla collaborazione di aziende dinamiche ed aperte alla scuola è, per il nostro liceo, un'occasione fondamentale ed un'opportunità che pone al centro della progettazione e della realizzazione i ragazzi e le ragazze. In queste condizioni, l'orientamento e il potersi confrontare col mondo del lavoro assumono un'efficacia davvero unica». Nicola Ponchia di Silca: «Come azienda abbiamo sempre creduto e appoggiato le iniziative di alternanza scuola lavoro. Collaborare con un gruppo di lavoro così giovane crea l’opportunità per le aziende di cogliere punti di vista innovativi e per i ragazzi l’occasione sia di conoscere un ambito lavorativo sia di assaporare per la prima volta le dinamiche di una realtà industriale complessa ed internazionale». «Crediamo molto in questa iniziativa che è un’opportunità per le aziende come per i giovani, per mettere alla prova competenze e raccogliere spunti e soluzioni e attivare, fin dagli anni di studio, la conoscere dei processi reali di elaborazione di un progetto, un sapere trasversale che poi sarà utile in molti altri contesti professionali» ha dichiarato il presidente del Club Bit Alberto Fedalto.