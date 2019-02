Moda: Alberto Zanatta è il primo presidente del gruppo Assindustria

L’Assemblea del Gruppo Moda, Sport e Calzatura di Assindustria Venetocentro, che si è tenuta oggi a Treviso a Palazzo Giacomelli, ha eletto Alberto Zanatta quale Presidente per il quadriennio 2019-2023.

Entrerà in carica formalmente dall’assemblea generale dei soci, prevista nei prossimi mesi, che procederà al rinnovo dell’intero Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro di cui il Presidente Zanatta farà parte di diritto. Trevigiano, 50 anni, Alberto Zanatta è presidente del Gruppo Tecnica S.p.A. di Giavera del Montello, leader internazionale per la calzatura e l’attrezzo sportivo. Il Presidente Zanatta sarà affiancato dai Vicepresidenti: Andrea Rambaldi (Fashionart S.r.l. di Limena), Angelo Dal Mas (Maglificio Giordano’s S.r.l di Cappella Maggiore) e Otello Lucietto (Riri SA di Padova). Nel corso dell’Assemblea si è tenuto un incontro dal titolo ”Manualità e IT. Manifattura artigianale e innovazione tecnologica per nuove figure professionali nei settori moda sport e calzatura”, incentrato sull’evoluzione nelle professioni della moda e sulle difficoltà a reperire candidati idonei, a motivare i giovani nell’intraprendere i percorsi formativi per acquisire le competenze richieste. Ne hanno parlato il professor Paolo Gubitta, Ordinario di Organizzazione aziendale e Direttore dell’Osservatorio professioni digitali dell’Università di Padova, l’Assessore della Regione Veneto a Istruzione, lavoro, pari opportunità e formazione Elena Donazzan, Patrizio Bof, Presidente dell’Associazione dello Sportsystem e dell’imprenditoria del Montebellunese e dell’Asolano, Roberto Bottoli, Delegato di Confindustria Veneto al Sistema moda, Stefano Miotto, Amministratore Delegato Politecnico Calzaturiero e Andrea Rambaldi, nella veste di Presidente di Its Cosmo. Ha coordinato i lavori la giornalista Sara Salin. «Ringrazio gli imprenditori associati per la fiducia che mi hanno accordato- dichiara Alberto Zanatta - Il Gruppo Moda Sport e Calzatura rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia di Padova e Treviso, come dimostrano i dati dell’occupazione e dell’export. Un settore che ha fatto la storia dell’industria del territorio e che ha saputo continuamente evolversi rimanendo competitivo a livello internazionale anche nella crescente globalizzazione dei mercati. E’ un asset che cresce grazie alla valorizzazione della filiera e delle competenze manifatturiere, dove l’alto artigianato incontra la moderna produzione industriale, e l’innovazione tra sviluppo tecnologico e digitalizzazione (per ottimizzare gli ambiti della logistica, del marketing e della comunicazione e dello stesso ciclo produttivo). Per entrambi la risorsa essenziale, che sta venendo a mancare, è quella del capitale umano, in una fase in cui escono molti collaboratori esperti e diventa complesso incontrare nel territorio le nuove figure professionali di cui ci sarebbe necessità. Su questo lavoreremo come Gruppo, nella dimensione accresciuta di Assindustria Venetocentro e in collegamento costante con le altre importanti realtà del Made in Italy del nostro settore”.

«Sono sicuro che Alberto Zanatta, industriale e manager di uno dei gruppi leader dell’industria veneta dell’abbigliamento e della calzatura, sarà la guida giusta per rendere ancora più competitivo il distretto veneto della moda di Padova e Treviso». Così il presidente del Veneto Luca Zaia si congratula con il Ceo del gruppo Tecnica, nominato presidente del gruppo Moda, Sport e Calzatura di Assindustria Venetocentro. «Il successo conseguito dal suo gruppo imprenditoriale nel mondo della calzatura sportiva, è già una garanzia per il sistema-moda del Veneto– prosegue Zaia – ma lo è ancor più la sua capacità di visione, l’attenzione e la sensibilità per l’innovazione, la formazione dei giovani e la creazione di nuove professionalità. La Regione Veneto sarà sempre a fianco di Assindustria Venetocentro e del presidente del comparto Moda Sport e Calzatura nel sostenere le iniziative delle imprese per l’innovazione e la ricerca: con Alberto Zanatta condivideremo idee, proposte e passi concreti per lo sviluppo di un comparto importante che conta 27 mila addetti e per favorire, con tutti gli strumenti disponibili, l’incontro tra la ricerca imprenditoriale di professionalità qualificate e motivate e la domanda dei nostri giovani di formazione, lavoro e realizzazione personale».

ALBERTO ZANATTA: PROFILO

Nato a Conegliano, nel 1968, Alberto Zanatta, dopo aver maturato esperienze in Usa e Germania e assunto incarichi crescenti nell’azienda di famiglia, è Presidente dal 2015 del Gruppo Tecnica, leader internazionale nella calzatura ed attrezzo sportivo, con 8 filiali e 4 siti produttivi nel mondo e oltre 1.550 collaboratori per un fatturato di 394 milioni di euro (94% export). Azienda nata nel 1960 e cresciuta nel distretto trevigiano dello Sportsystem, Tecnica è celebre, tra l’altro, per l’iconico Moon Boot, di cui si celebrano proprio quest’anno i cinquant’anni, e per molti importanti marchi ai piedi di grandi atleti nelle competizioni internazionali e alle Olimpiadi. Tra questi, Nordica, Blizzard, Lowa, Rollerblade, oltre naturalmente allo stesso marchio Tecnica. Il suo impegno associativo si svolge in Unindustria Treviso, dove è stato Consigliere, componente la Giunta e Vicepresidente delegato all’Internazionalizzazione. Successivamente è stato Presidente Gruppo Moda Sport e Calzatura. E’ anche membro del Consiglio di Amministrazione di WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry), di Assosport e del Comitato Consultivo di Ispo Outdoor, la fiera internazionale di riferimento del settore.



MODA CALZATURA: TREVISO PADOVA AI VERTICI NAZIONALI CON 3,3 MILIARDI DI EXPORT

A Treviso e Padova è presente uno dei principali distretti italiani ed europei della moda e calzatura. Vi sono attive 4.539 imprese (42% del comparto in Veneto) per 27mila addetti (37,2% del totale). La filiera tessile, moda, calzatura ha realizzato nel 2017 un volume di esportazioni di oltre 3,3 miliardi di euro (il 31,8% del totale veneto). Positivi anche i risultati nei primi nove mesi del 2018, con più di 2,6 miliardi di export complessivo (+0,9%) pari al 6,7% del totale italiano nel settore