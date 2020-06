Treviso ospiterà l'asta di puledri più importante d'Europa

Importante riconoscimento per l'ippodromo Sant'Artemio di Treviso: la Its srl Italian Thoroughbred and Trotting Sales ha scelto infatti il capoluogo di Marca come sede per la prossima asta di yearlings trottatori, ovvero la migliore produzione dell’allevamento italiano.

Lunedì 27 e martedì 28 settembre appuntamento con l'asta selezionata Yearlings che per il primo anno avrà luogo nella location trevigiana. I migliori puledri al mondo passeranno sotto il martello del banditore. Saranno rappresentate le migliori fattrici e stalloni del panorama internazionale, con una qualità che si preannuncia di altissimo livello come da tradizione delle aste di trottatori italiani che attirano acquirenti dai principali paesi europei (Svezia, Germania, Paesi Bassi) dove i cavalli italiani ottengono sempre risultati di prestigio. Una due giorni imperdibile per il gotha dell’ippica nazionale e internazionale, ma anche la possibilità per i trevigiani di vedere i puledri più promettenti del mondo nella loro città.