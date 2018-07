viabilità, strade chiuse per un doppio intervento alle condotte Ats

MONTEBELLUNA Doppio cantiere di AltoTrevigiano Servizi a partire da oggi a Montebelluna. In mattinata sono infatti iniziati i lavori di sostituzione di una condotta acquedotto lungo via S.Maria in Colle (da via Legrenzi a Paleoveneti), Via Paleoveneti, Via delle Scalette e via Serena (via Zuccareda a Paleoveneti). La nuova condotta in ghisa sostituirà quelle attuali che si caratterizzavano per frequenti perdite a causa di rotture. L’intervento prevede una parziale sospensione dell’erogazione idropotabile per consentire la riparazione.

Durante i lavori, per motivi di sicurezza, via Paleoveneti e S.Maria in Colle sarà completamente chiusa al traffico veicolare e pedonale, ad esclusione dei frontisti. I lavori sono stati programmati in questo periodo di chiusura delle scuole per ridurre i disagi. Sempre oggi, a seguito lavori di realizzazione della rete acquedotto avvenuti a fine 2017, Alto Trevigiano Servizi ha programmato l’asfaltatura della carreggiata stradale di Via Don Minzoni. L’intervento, completamente finanziato da ATS, comporterà alcuni disagi alla viabilità, che sarà regolamentata in loco per consentire l’esecuzione dei lavori, la cui durata, salvo rallentamenti causati dal maltempo, si concluderanno entro cinque giorni.