Ats, in arrivo sconti per le famiglie sulla tariffa

TREVISO Acqua “più leggera” per i nuclei familiari trevigiani numerosi e a basso reddito. Il consiglio di amministrazione di Alto Trevigiano Servizi ha infatti deciso di integrare il bonus sociale stabilito a livello nazionale dall’Autorità di vigilanza e destinato a rendere più sostenibile la tariffa per le fasce più fragili della popolazione. Di concerto con le indicazioni dei sindaci Ats è intervenuta con un provvedimento “un tantum” che varrà per l’anno in corso incrementando da 8,40 a 13,40 lo sconto pro capite annuo per le famiglie che non superano un valore Isee (indicatore situazione economica equivalente) pari a 8.197,5 euro. In aggiunta Alto Trevigiano Servizi ha deciso di mettere in campo un ulteriore “sconto” di 6,50 euro a componente per i nuclei che invece non superano i 15 mila euro di Isee.

“Siamo assolutamente consapevoli – ha spiegato l’amministratore delegato di Ats Pierpaolo Florian – che nel nostro territorio permangono ancora situazioni di forte criticità e fragilità economica di cui ci si deve assolutamente occupare attraverso interventi strutturali di welfare, a partire proprio dal fronte delle tariffe. Come società pubblica noi abbiamo deciso di fare la nostra parte ben oltre quelle che sono le disposizioni stabilite a livello nazionale”. Secondo la stima di Alto Trevigiano servizi la platea dei beneficiari si attesta sopra i 3,500 nuclei familiari, per un totale di oltre 10 mila persone. “L’intervento – ha precisato Florian – sarà finanziato dalle risorse che derivano ad Ats da introiti extra tariffari e non attraverso l’aumento in bolletta a chi non gode delle agevolazioni”. Le domande per ottenere il bonus vanno presentate dai cittadini presso gli uffici del Comune di residenza.