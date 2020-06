Attacco informatico alla Geox: posta elettronica in tilt

Geox di Montebelluna sotto attacco informatico: lunedì 15 giugno i sistemi di comunicazione dell'azienda sono andati ko. Caselle e indirizzi di posta elettronica inutilizzabili per le decine di lavoratori dell'azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le aree informatiche e i server con i dati sensibili non sarebbero stati intaccati. Gli hacker avrebbero chiesto però un riscatto economico all'azienda per far tornare operativi i sistemi di comunicazione. La Polizia postale e i tecnici informatici dell'azienda sono al lavoro per provare a risolvere il problema e individuare i responsabili dell'attacco informatico. Nel frattempo, in azienda i dipendenti hanno cercato di aggirare il problema continuando a lavorare utilizzando gli indirizzi di posta personali, laddove possibile, per non accumulare arretrati. I disagi subiti dall'azienda sono stati ingenti ma Geox è riuscita a tenere aperta la rete dei negozi e del sito per l'e-commerce. L'episodio è stato subito denunciato alle forze dell'ordine. La task force di tecnici e Polizia postale continuerà in questi giorni il lavoro per ripristinare il sistema informatico danneggiato dagli hacker nel più breve tempo possibile.