Aumenta il pedaggio sulla Venezia-Padova: «Decisione autonoma del Governo»

Dopo gli aumenti dei pedaggi decisi dalla concessionaria Cav, l’assessore regionale alle Infrastrutture del Veneto, Elisa De Berti, si è dichiarata pienamente d’accordo con l’Esecutivo sulla calmierazione degli incrementi tariffari.

«La materia regolatoria è di esclusiva competenza del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il Governo ha dichiarato più volte di non voler procedere a nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, e in considerazione del fatto che il Governo (attraverso Anas) è socio al 50% di Cav sono pienamente d’accordo con l’Esecutivo in materia di calmierazione degli incrementi tariffari. Gli aumenti dei pedaggi destinati a Cav saranno comunque indirizzati a realizzare migliorie ed miglioramento della rete gestita».