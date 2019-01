Auto elettriche: a Villorba in arrivo sei stazioni di ricarica

L’amministrazione comunale di Villorba ed Enel X hanno firmato un protocollo d’intesa per l’installazione di una rete di 6 stazioni di ricarica per la mobilità elettrica.

L’iniziativa assume un particolare rilievo per l’importante collocazione di Villorba, prossima a rilevanti città d’arte, posizionata lungo due importanti direttrici stradali come la A27 e la via Postumia importanti località culturali, nonché baricentrica rispetto ad una zona di forte urbanizzazione. In questo modo Villorba potrà attrarre un crescente flusso turistico, in particolare straniero, che già oggi predilige mezzi di trasporto elettrici, e incentivare l’adozione di mezzi elettrici per le flotte aziendali. «Come più volte dimostrato nel corso degli anni, stiamo proseguendo concretamente lungo la strada del miglioramento continuo - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - per adeguare il nostro Comune al mondo che viaggia veloce verso un sistema complesso, ma sostenibile. Per esempio sotto il profilo del risparmio energetico, gestendo e migliorando l’esistente, il Comune di Villorba riesce a produrre oltre 142 mila KW l’anno di energia elettrica traendola da fonti rinnovabili. Stiamo poi per sostituire in tutto il territorio comunale i 3.740 punti luce con lampade a led. Ed ora nel giro di qualche mese andremo a sostenere la mobilità elettrica sia locale (non dimentichiamo che la Città di Villorba ha in comodato d’uso, grazie ad AutoStar, una Bmw i3 full electric) sia di transito con l’installazione di 6 colonnine per la ricarica da parte di Enel X”.

Le stazioni di ricarica permetteranno di rifornire 12 vetture in contemporanea e saranno installate a Villorba in piazza Vittorio Emanuele; a Catena, in via Marconi; a Carità in piazza Umberto I; a Fontane, in Largo I maggio e via Astico; a Fontane Chiesa Vecchia, in via Silvello e a Lancenigo in via Gorizia. Ogni colonnina sarà dotata di due stalli di sosta per la ricarica. I costi delle infrastrutture, dell’installazione e della manutenzione saranno a carico di Enel X, mentre “il pieno” di energia per l'automobile, per cui si stima servirà da un'ora o un'ora e mezza, a seconda del tipo di batteria dell'auto, sarà a spese dell'utente. «Siamo convinti – ha dichiarato l’ingegner Manuel Siciliano, Key Account Manager di Enel X – che il futuro della mobilità sarà elettrico. Per questo abbiamo lanciato un ambizioso, ma realistico e concreto, piano per l’installazione capillare di colonnine per servizi di ricarica in tutte le regioni italiane, che abiliterà la crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti. Il nostro Piano nazionale prevede la posa di circa 7 mila colonnine elettriche entro il 2020 per poi arrivare a 14 mila nel 2022. Grazie alla sensibilità espressa dall’amministrazione comunale di Villorba, Enel X è particolarmente soddisfatta di poter contribuire a qualificare il Comune trevigiano per la sua attenzione all’aspetto della mobilità sostenibile e a creare le ulteriori condizioni che possano agevolare gli spostamenti con la mobilità elettrica a zero o basso impatto ambientale. Le colonnine di Villorba – ha concluso Siciliano - saranno del tipo Quick a 22 kW e verranno installate già a partire dai prossimi mesi».