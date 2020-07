Fa partire l'auto per sbaglio e sfonda la vetrina del parrucchiere

Seduto al posto del passeggero, stava aspettando il ritorno di suo papà quando, per il gran caldo, ha deciso di abbassare i finestrini. Peccato che, nel tentativo di spegnere il quadro elettrico, un 20enne di Cornuda abbia messo in moto tutto il veicolo finendo contro la vetrina del salone parrucchieri "For you" di Cornuda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rocambolesco incidente è avvenuto martedì sera, 30 giugno, nelle vicinanze di piazza Marconi. Quando il padre del ragazzo si è accorto del disastro provocato dal figlio ha subito avvisato la titolare del salone, Claudia Poloniato. Fatale il secondo giro di chiave dato dal giovane dopo aver abbassato i finestrini dell'auto. La vettura, con la marcia inserita, ha fatto un balzo in avanti sfondando la vetrina del salone. La fortuna è stata che nessuno passasse a piedi in quel momento sul marciapiede, nonostante la vicina gelateria attiri sempre molta gente anche in orario serale quando è avvenuto l'incidente. La vetrina è stata coperta con un cellophane nei giorni successivi. Il salone non ha mai chiuso nonostante l'incidente. Toccherà ora al 20enne ripagare i danni per la vetrata rotta.