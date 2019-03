In giro con auto straniere per non pagare il bollo in Italia: stangati

Sono partiti puntuali e serrati i controlli da parte degli operatori della polizia locale di Resana, Vedelago, Riese Pio X e Loria, per combattere il fenomeno dei furbetti, alla guida di autoveicoli con targa straniera che essendo residenti in Italia da molto tempo, mantengono ugualmente la targa straniera.

Infatti tenuto conto della nuova normativa del codice della strada, entrata in vigore nel dicembre scorso, grazie al nuovo decreto sicurezza, gli agenti stanno effettuando precisi e rigorosi controlli su tutti i conducenti a bordo dei veicoli stranieri, che fino all'entrata in vigore della nuova legge, eludevano le normative di circolazione e fiscali dello stato italiano. Con la nuova normativa i conducenti che da più di più di sessanta giorni hanno la residenza in Italia, devono essere in grado al momento del controllo di esibire i documenti giustificativi per utilizzo del mezzo, secondo prescrizioni e modalità previste dalla nuovissima normativa. Ad oggi sono già stati sanzionati 4 veicoli non in regola con la normativa attuale. La nuova sanzione prevede, anche il fermo o il sequestro del veicolo, a seconda della fattispecie, più una sanzione pecuniaria, da pagare immediatamente nelle mani degli operatori e la regolarizzazione del veicolo con la nuova immatricolazione in italia. Il comandante Maurizio Zorzi, ha dato disposizione,affinché i controlli proseguano in modo capillare specie nelle arterie di maggior afflusso, al fine di combattere il fenomeno degli abusivi che pur vivendo in Italia da tantissimi anni, non provvedono alla nuova immatricolazione del veicolo in Italia e questo sopratutto per un vantaggio economico eludendo di pagare il bollo e pagando in modo inferiore l'assicurazione sul veicolo.