Veicolo bloccato sui binari: treni in tilt sulla linea Venezia-Bassano

Secondo giorno di disagi sulla linea Venezia-Bassano del Grappa. Dopo il guasto ai sistemi di circolazione alla stazione di Santa Lucia di martedì 29 gennaio, dalle ore 6.40 di oggi un problema tecnico ad un passaggio a livello tra la città del ponte vecchio e Castelfranco Veneto ha causato non pochi problemi alla circolazione dei pendolari.

Stando alle prime indiscrezioni sembra che il problema sia stato causato da un veicolo in corsa che avrebbe, di fatto, bloccato il passaggio a livello. Grossi i problemi per i pendolari in un orario di punta: i convogli hanno accumulato fino a trenta minuti di ritardo e alcune corse sono state anche cancellate. Al momento i treni della linea partono e arrivano dalla stazione di Castello di Godego.