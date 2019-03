Sfreccia a 105 all'ora davanti alle scuole: maxi multa per un 47enne

Due casi identici a poche ore di distanza l'uno dall'altro. La polizia locale di Ponzano Veneto ha fermato un camion che aveva superato i 70 chilometri all'ora in via Volpago Nord, in prossimità della scuola elementare Ernesto Gastaldo. Per il conducente sono scattate sanzioni raddoppiate, visto che si trattava di un mezzo pesante.

Solo poche ore prima, nello stesso luogo, era stata fermata anche una Bmw station wagon che sfrecciava a 105 chilometri all'ora a pochi metri dall'uscita delle scuole, mettendo a rischio la vita dei bambini iscritti all'istituto. Per il conducente, un quarantasettenne di Postioma di Paese, è scattato il ritiro immediato della patente per 1 mese, a cui sono stati aggiunti 544 euro di multa e una decurtazione di 8 punti dalla patente. Le segnalazioni da parte di genitori e insegnanti, avevano portato gli agenti della polizia locale a intensificare i controlli sulla strada davanti alle scuole. Gli accertamenti hanno dato subito i loro risultati portando alla luce un comportamento molto pericoloso per l'incolumità dei residenti.