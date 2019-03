Autonomia, Zaia: «Grazie a Salvini, ora una pre-intesa da inviare in Parlamento»

«Sono grato al vicepresidente del Consiglio Salvini per aver assicurato che l’inizio del percorso dell’autonomia sarà concretizzato prima delle elezioni europee. È la conferma della volontà di andare avanti con un progetto voluto dai veneti ma ormai condiviso da moltissimi italiani».

Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia, ha voluto ringraziare il vicepremier Matteo Salvini per le dichiarazioni rilasciate a sostegno del percorso dell’autonomia. «Per noi il progetto è già pronto – aggiunge Zaia - sarebbe sufficiente fare in modo che le nostre intese, intendo di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, uscissero dal Consiglio dei ministri per essere portate in Parlamento. Penso che l’obiettivo possa essere firmare subito una preintesa e inviare il documento per essere incardinato direttamente nei lavori parlamentari».