Lavori allo svincolo tra A27-A4, chiusa entrata in direzione Milano sul Passante

Proseguono gli interventi sulle competenze di Concessioni Autostradali Venete: giovedì 20 febbraio, per lavori urgenti di pavimentazione stradale, i lavori riguarderanno lo svincolo tra la A4 e la A27 in territorio di Mogliano Veneto. In particolare, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di giovedì 20 febbraio verrà chiuso lo svincolo di entrata in carreggiata ovest (direzione Milano) del Passante di Mestre dalla carreggiata sud della A27, con deviazione del traffico verso lo svincolo successivo in A27. Come sempre in caso di rallentamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.