Esodo nel weekend di Ferragosto, i giorni più caldi sulle autostrade

TREVISO Ultimo weekend di esodo prima di Ferragosto e saranno ancora giornate da bollino rosso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). La Società Concessionaria prevede infatti anche per questo fine settimana la possibilità di incolonnamenti nei punti più critici della viabilità autostradale, in concomitanza con le ultime grandi partenze e i primi rientri dei vacanzieri.

In realtà nei precedenti weekend di esodo la situazione sulle tratte di CAV è stata tutto sommato tranquilla e sempre sotto controllo, grazie soprattutto alle cosiddette “partenze intelligenti”: le previsioni sul traffico e l’informazione capillare e in tempo reale (tramite web e app) sembrano aver spinto i vacanzieri a programmare il loro viaggio, determinando, pur in presenza di flussi di traffico anche molto sostenuti, una distribuzione delle partenze durante tutto l’arco della giornata e per l’intero fine settimana. Evitate così le grandi code. Questo nonostante i flussi complessivi siano in aumento rispetto all’anno passato: ad esempio venerdì scorso (3 agosto), si sono registrati sul Passante di Mestre 96.116 transiti di veicoli, contro i 92.679 dello stesso venerdì (4 agosto) del 2017 (+3,71%) e alla barriera di Venezia-Mestre si è registrato un transito di 81.684 veicoli in entrata e uscita contro i 79.275 veicoli dell’anno scorso (+3,04%). Sabato scorso (4 agosto) i transiti sul Passante sono stati 97.043, lo stesso sabato del 2017 (5 agosto) invece 96.033 (+1,05%), mentre alla barriera di Venezia-Mestre i veicoli in entrata e uscita del 4 agosto 2018 sono stati 68.173 contro i 66.659 del 5 agosto 2017 (+2,27%). Traffico dunque in aumento anche in estate, come da trend consolidato degli ultimi anni e mesi, ma scorrevole perché spalmato su più ore.

Un comportamento che fa ben sperare anche per questo fine settimana, dove tuttavia CAV non abbassa la guardia, vista anche la settimana di Ferragosto alle porte e una giornata in meno di blocco del traffico pesante (venerdì), a causa della fermata di mercoledì prossimo (festivo). Previsto dunque traffico critico da bollino rosso in direzione Trieste nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, mentre lunedì 13 è indicata una giornata da bollino giallo per traffico intenso a causa degli ultimi rientri uniti alla ripresa del traffico feriale. In direzione Milano invece è previsto un venerdì 10 da bollino giallo per traffico intenso, mentre sabato 11 e domenica 12 traffico critico da bollino rosso. Di nuovo bollino giallo lunedì 13 anche in carreggiata ovest per gli ultimi rientri. Osservati speciali soprattutto il tratto tra Padova est e il bivio A4-A57 e la barriera autostradale di Venezia-Mestre.

Per quanto riguarda il blocco dei mezzi pesanti, disposto per garantire migliori condizioni di sicurezza per chi viaggia, il divieto di circolazione in autostrada sarà in vigore sabato 11 dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 12 dalle 7.00 alle 22.00. Si raccomanda come sempre di informarsi sulla situazione del traffico prima di mettersi in viaggio, attraverso i canali di Infotraffico del sito www.cavspa.it (con mappa e webcam) o tramite la nuova App per smartphone InfoViaggiando delle tre concessionarie autostradali del Nordest, che contiene anche un bollettino vocale aggiornato ogni ora.